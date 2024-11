Stadio, il CorSera: "Fatto il prezzo per San Siro: 197 milioni"

vedi letture

Anche dopo una serata meravigliosa come quella di ieri, in cui il Milan ha imbrigliato il Real Madrid in Champions League e al Bernabeu, non ci si tira indietro quando si deve parlare di stadio e di San Siro, con nuovi aggiornamenti riportati direttamente dalla stampa questa mattina. In particolare è il Corriere della Sera che questa mattina scrive così: "Fatto il prezzo per San Siro: 197 milioni". Dopo che Milan e Inter hanno manifestato l'interesse ufficialmente per l'area del Meazza, si attendeva la comunicazione della valutazione fatta dall'Agenzia delle Entrate.

Il Comune di Milano ha informato i due club che San Siro e l'area circostante costano 197 milioni di euro, secondo le stime fatte dall'Agenzia delle Entrate. Va considerato che l'acquisto dell'impianto è compensato da un risparmio ingente sull'affitto e soprattutto verrà rimosso il costo della demolizione di San Siro di cui, secondo le indiscrezioni, si farà carico il Comune stesso. La trattativa tra Milan-Inter e Comune procederà se i due club avranno garanzie sulle tempistiche.