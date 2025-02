Stasera il ritorno dei playoff di Champions. La Gazzetta: "Milan, sai già come si fa"

Questa sera contro il Feyenoord il Milan si giocherà una fetta importante della sua stagione, anche perché sarebbe ovviamente un fallimento non passare il turno in Champions League. Questa mattina, in analisi ed approfondimento di questa partita, in programma alle 18.45 a San Siro, La Gazzetta dello Sport ha titolato "Milan, sai già come si fa", ripercorrendo tutte le rimonte europee del Diavolo nel corso degli anni, l'ultima nel 2007, quando il Milan di Kakà (futuro Pallone d'Oro) e compagni annichilirono un Manchester United stellare staccando il pass per la finale di Atene, poi vinta.

DOVE VEDERE MILAN-FEYENOORD

Data: 18 febbraio 2025

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky

Web: MilanNews.it