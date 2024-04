Suggestione Zirkzee, come cambierebbe il Milan? La Gazzetta: "Con Leao show, spazi per Loftus e Pulisic"

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato la notizia secondo cui Joshua Zirkzee gradirebbe la destinazione rossonera per la prossima estate: in generale l'olandese sarebbe incline a rimanere in Serie A e al momento, tra i club italiani, il Milan è il più accreditato e volenteroso alla corsa per il centravanti olandese. Per tale ragione la rosea oggi ha proposto anche un articolo di analisi tattica su come andrebbe a incidere l'inserimento di Zirkzee nello schieramento rossonero. Il titolo già fornisce qualche spunto interessante: "Tecnica e fantasia in area. Con Leao sarebbe show. Spazi per Loftus e Pulisic".

I punti principali sono tre. Il primo riguarda le qualità tecniche del giocatore che è abile nel dribbling, nel mantenere il pallone sfruttando sì il fisico ma soprattutto la sua qualità nei piedi. Sarebbe un numero 9 molto diverso da Giroud che è impostato in maniera più classica. Inoltre sarebbe intrigante, proprio per questo alto tasso tecnico, l'intesa che si verrebbe a creare con Rafael Leao. Zirkzee però non gioverebbe solamente al portoghese ma anche ad altri compagni di reparto o che gravitano in zone vicine: in particolare Pulisic, Loftus ma anche Reijnders che sono giocatori molto inclini all'inserimento e sfrutterebbero il modo di lavorare il pallone dell'olandese.