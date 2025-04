Tare il prescelto da tempo. Tuttosport ricorda: "Maldini lo voleva già nel 2019"

Tutte le strade portano ad Igli Tare. Per un momento si era veramente creduto che l'ex Juventus e Tottenham Fabio Paratici potesse diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, ma quella squalifica che grava su di lui fino al prossimo 20 luglio ha fatto tutta la differenza di questo mondo.

Una volta rientrato dall'America l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani incontrerà Igli Tare in quello che potrebbe essere il colloquio definitivo, con l'albanese sempre più vicino ad assumere un ruolo tra gli uffici di via Aldo Rossi e il centro sportivo di Milanello. Facendo un passo indietro, ancora prima che Zlatan Ibrahimovic lo proponesse a Gerry Cardinale, possiamo dire che il Milan era nel destino del dirigente albanese, già in passato accostato alla carica di direttore sportivo del Diavolo. Scrive infatti questa mattina Tuttosport che "Maldini lo voleva già nel 2019", ma in quel caso Tare non se la sentì di lasciare la Lazio.