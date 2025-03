Tesoro Milan. Tuttosport: "Così i prestiti tamponano il buco Champions"

Nonostante disti solo sei punti, il quarto posto per questo Milan resta un miraggio, a meno che la squadra di Sergio Conceiçao non rientri dalla sosta con la voglia e la grinta di cambiare una volta e per tutte le sorti di una stagione ad oggi più che deludente. Se le cose dovessero andare come tutti sperano dalle parti di Milanello, al termine di questo campionato parleremmo di una squadra con carattere in grado di rendere l'impossibile possibile. In caso contrario, invece, faremo i conti con un buco economico importante causato dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Eppure dalle parti di Casa Milan avrebbero già trovato il modo per fare fronte a questa situazione. Scrive infatti questa mattina Tuttosport"Tesoro Milan. Così i prestiti tamponano il buco Champions", sì, perché i vari Adli, Kalulu e Saelemaekers in prestito, fra gli altri, potrebbero fruttare tra i 50 e i 60 milioni di euro, soldi che il Diavolo potrebbe poi eventualmente reinvestire anche nel calciomercato.