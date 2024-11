Theo non è (ancora) lui. Tuttosport: "La rivelazione di Deschamps"

Contro l'Italia è rimasto per 90 minuti seduto in panchina per via di un problema al ginocchio, ma l'esclusione di San Siro potremmo interpretarla come l'ennesima conferma di un inizio di stagione complicato per Theo Hernandez. Tuttosport questa mattina ha infatti scritto che il terzino del Milan non è ancora lui, non è ancora quel giocatore che dominava in lungo ed in largo sulla fascia sinistra, complici anche una serie di situazioni extra campo che non gli permetterebbero di concentrarsi al meglio.

Fra queste rientra sicuramente un rapporto mai sbocciato con Paulo Fonseca, oltre alla questione relativa al rinnovo di contratto che non sembrerebbe decollare. A parlare del momento complicato di Theo Hernandez anche il CT della Francia Didier Deschamps, le cui parole sono state riprese questa mattina dai colleghi di Tuttosport.

Più nello specifico, l'allenatore dei transalpini ha spiegato: "Theo attraversa un periodo complicato. La stanchezza psicologica è molto difficile da misurare".