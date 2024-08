Thiaw un disastro in Milan-Torino: "La galleria degli orrori. Preoccupante"

vedi letture

Se doveva mettere dei dubbi a Paulo Fonseca per il proseguo della stagione non ci è assolutamente riuscito, anche perché Malick Thiaw non poteva iniziare la stagione nel peggiore dei modi. L'autogol è solo uno dei "cimeli" della "galleria degli orrori" messa in piedi dalla prestazione del tedesco contro il Torino, iniziata con un mancato anticipo su Sanabria, continuata sulla goffa situazione legata al vantaggio granata e conclusa con l'incomprensione con Theo che ha poi portato al raddoppio granata.

DISASTRO THIAW CONTRO IL TORINO: LE PAGELLE

Gazzetta dello Sport 4: "La galleria degli orrori parte con un mancato anticipo su Sanabria, prosegue con l’autogol scioccante e si chiude con l’incomprensione con Theo sul raddoppio ospite. Preoccupante".

Corriere dello Sport 4: "Inaugura nel peggiore dei modi la nuova stagione con un goffo autogol, rovinando così l’andamento del primo tempo. Nella ripresa si stacca dalla marcatura di Zapata e lo lascia indisturbato per il raddoppio".

Tuttosport 4: "Se doveva mettere dubbi a Fonseca, non c’è riuscito: subisce Sanabria, realizza un goffo autogol e sullo 0-2 sceglie di mollare Zapata andando senza motivo su Ricci".