Tijjani luce del Milan, la Gazzetta: "Reijnders c'è sempre"

Tijjani Reijnders è la luce del Milan, anche in una serata oscura e in tempi bui come questi, il centrocampista olandese si è caricato il club sulle spalle con un'altra prova d'autore e l'ennesimo gol del suo campionato che lo proietta in solitaria in cima alla classifica marcatori stagionali del club. Il centrocampista olandese "ha approfittato" dell'assenza prolungata dell'altro faro in quest'anno del Milan Christian Pulisic per acciuffarlo e superarlo in questa speciale classifica.

Si tratta del nono gol stagionale per Reijnders e anche su questo si concentra il pezzo della Gazzetta dello Sport: "Reijnders c'è sempre. Tijjani-gol, già battuto il suo record. E' il leader". E poi ancora nel sottotitolo: "L'olandese è diventato il bomber rossonero: 9 reti, una più di Pulisic. Con Fofana che lo copre può spingersi in avanti più facilmente". L'ex AZ Alkmaar non era mai andato oltre i sette gol stagionali, messi a segno proprio con la maglia del club di Eredivisie.