Troppo Milan fuori dal campo: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il Milan, oltre che per un brutto avvio di campionato, fa parlare di sè per gli atteggiamenti fuori dal campo. L'indiziato numero uno è Rafael Leao che tra Parma, Olimpico e i social è in queste settimane finito nell'occhio del ciclone. L'ultima è stata la "risposta" a Paolo Di Canio che lo aveva aspramente criticato: su X il portoghese ha messo una foto dell'ex laziale in occasione della sua "celebre" esultanza con il braccio alzato. Oggi sulle prime pagine si parla soprattutto di questo per quanto riguarda l'universo rossonero.

La Gazzetta dello Sport torna ancora sulla vicenda del cooling break della discordia. Scrive in apertura la rosea: "Theo e Leao ultimo avviso. Tutta la verità sui ribelli del Milan". Quindi nel sottotitolo si chiarisce: "Il confronto con Fonseca, la telefonata di Ibra e le scuse. Ma basta scenate". Il Tuttosport non parla dei rossoneri, diversamente dal Corriere dello Sport che si concentra su Leao: "Leao, che lite con Di Canio. Sui social arriva la replica".