Tuttosport analizza: "Le ambizioni del Milan passano dai numeri 9"

Con l'arrivo (e la presentazione nella giornata di ieri) di Tammy Abraham, il reparto offensivo rossonero a disposizione di Paulo Fonseca è stato ulteriormente rimpolpato. Quest'estate, dopo l'addio di Olivier Giroud, il club ha prima confermato Luka Jovic, poi ha acquistato un giocatore esperto come Alvaro Morata, quindi ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Francesco Camarda e poi in extremis ha chiuso per il prestito secco di Tammy Abraham.

Per questa ragione, stamani sulle colonne di Tuttosport si legge questo titolo di analisti sul reparto avanzato rossonero: "Le ambizioni del Milan passano dai numeri 9". Nell'occhiello si legge: "A Morata e Abraham sono stati sufficienti pochi minuti per rivelarsi decisivi negli equilibri rossoneri. I due centravanti garantiscono una fase offensiva più ordinata". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Morata ha dimostrato all'Europeo che fa giocare bene chi è vicino a lui. Abraham fa la differenza quando il fisico lo sorregge, come alla Roma". E poi c'è Jovic che fatica più da titolare e da solo che da centravanti e in coppia con un compagno. Per Camarda invece c'è il tempo di crescere e mettersi in mostra in Serie C.