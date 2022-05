Tuttosport - Ancora Gasperini sulla strada del Milan, ma questa volta la posta in palio è più grande

MilanNews.it

Ancora Gian Piero Gasperini sulla strada di Stefano Pioli. Questa volta per un obiettivo più grande: lo Scudetto. A scriverlo è Tuttosport in edicola questa mattina. Un anno fa i rossoneri sfidavano i nerazzurri per l'importante sfida valsa poi la qualificazione in Champions per la squadra di Pioli. E proprio a Bergamo è iniziato tutto, con quell'umiliante sconfitta, definita così dall'allenatore rossonero, proprio contro l'Atalanta di Gasperini, che prese a schiaffi il Milan con un 5-0 che indubbiamente rimarrà nella storia del Milan.