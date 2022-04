Tuttosport: "Annullata la vendita per il settore ospiti, nuovi tagliandi per la Fiorentina"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna di Tuttosport riporta quanto comunicato nella giornata di ieri dal Milan con una nota ufficiale: "Annullata la vendita per il settore ospiti, nuovi tagliandi per la Fiorentina". Infatti il club rossonero, dopo che la società viola si era lamentata della cessione di biglietti a tifosi del Milan nel settore ospiti e dopo che anche la Curva Sud Milano era intervenuta a sostegno dei rivali, ha deciso di rimborsare tutti i tagliandi venduti nel settore ospite ai tifosi milanisti e rimetterne a disposizione 4.100 per quelli della Fiorentina.