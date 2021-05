Tuttosport apre con le parole di Maldini: "Gigio? Decide il Milan chi gioca"

Tuttosport in edicola apre questa mattina in prima pagina con le parole di Paolo Maldini in merito a quello che è successo sabato a Milanello tra Donnarumma e la delegazione della Curva Sud rossonera: "Gigio? Decide il Milan chi gioca" ha dichiarato il dt milanista. Durante l'incontro, i tifosi avevano chiesto al giocatore di rinnovare entro questa settimana, altrimenti di non scendere in campo domenica contro la Juventus.