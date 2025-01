Tuttosport avvisa: "Occhio Conceiçao, a Zagabria Cannavaro semina trappole"

Questa sera il Milan sarà impegnato a Zagabria contro la DInamo in una partita da dentro o fuori, per entrambe le squadre. Più letterale il discorso per la formazione croata, che in caso di sconfitta o pareggio rimarrebbe fuori anche dai playoff della competizione, a differenza del Diavolo che invece cerca la sesta vittoria consecutiva per rientrare tra le prime 8 ed accedere direttamente agli ottavi di finale.

Guai però a sottovalutare la trasferta croata, sempre piuttosto complicata e ricca di insidie, anche perché la Dinamo non starebbe sicuramente attraversando la sua stagione migliore, ma resta pur sempre il club più titolato di Croazia. Ed in qualche modo Tuttosport questa mattina ha voluto avvisare il Milan di tutte le insidie della partita del Maksimir, titolando: "Occhio Conceiçao, a Zagabria Cannavaro semina trappole".