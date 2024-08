Tuttosport: "Barça su Leao. Il piano B può essere Chiesa"

Dalla Spagna circola una voce secondo la quale il Barcellona, dopo aver fallito l'affondo a Nico Williams, che ha a sorpresa deciso di rimanere all'Athletic Bilbao per evitare di lasciare in difficoltà il club basco negli ultimi giorni di calciomercato, potrebbe fare all-in su Rafael Leao del Milan.

Stando a Tuttosport, infatti, Hansi Flick starebbe spingendo per lavorare con il numero 10 rossonero in questa stagione, con la dirigenza blaugrana che di conseguenza potrebbe, e dovrebbe, presentare dalle parti di via Aldo Rossi una prima offerta da 60 milioni di euro per il portoghese, budget stanziato in precedenza per Nico Williams. L'impressione, però, è che questi soldi possano non bastare, perché oltre a ritenere incedibile Leao, il Milan non avrebbe alcuna intenzione di ascoltare offerte inferiori ai 100 milioni di euro per la sua stella, visto che fra le altre cose ci sarebbe una clausola rescissoria nel contratto del portoghese da 175 milioni di euro, valida però fino a metà luglio.

La situazione è dunque questa, con il Barcellona che potrebbe defilarsi nella corsa a Rafael Leao considerate le condizioni imposte dal Milan, ma che potrebbe alla fine fare spesa comunque in Serie A visto che ci potrebbe essere la virata su Federico Chiesa, proposto nelle scorse ore dal suo agente.