Tuttosport - Calhanoglu-De Paul, intreccio tra 10

Il Milan non ha ancora ricevuto risposte da Calhanoglu in merito alla proposta di rinnovo contrattuale. Come riporta Tuttosport, negli ultimi giorni è entrato in scena l’Atletico Madrid, che ha offerto al turco un ingaggio da 3 milioni di euro netti all’anno più un bonus da 3 milioni alla firma. Al tempo stesso, gli spagnoli sono interessati a De Paul, ma se dovessero prendere Calhanoglu a costo zero, ecco che il Milan avrebbe una concorrete in meno nella corsa al giocatore dell’Udinese. Insomma, un vero e proprio intreccio che coinvolge i due trequartisti.