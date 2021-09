Samu Castillejo potrebbe trasferirsi in prestito al Cska Mosca. Come riporta Tuttosport, la trattativa tra il Milan e il club moscovita ha tempo fino al 7 di settembre (data di chiusura del mercato russo) per andare in porto, ma sembra che la pista che si stia scaldando. Occhio, dunque, ai possibili sviluppi.