Tuttosport cita Fonseca: "Milan, la malattia è la presunzione"

Paulo Fonseca in occasione della conferenza stampa pre gara di Milan-Genoa, che si giocherà questa sera alle 20.45 a San Siro, ha parlato del suo sfogo post Champions di mercoledì e per certi versi ha anche rincarato la dose rispetto a quanto dichiarato in settimana. Nello specifico Tuttosport ha citato l'allenatore portoghese sulle sue pagine questa mattina con un titolo che recita così e vuole essere un virgolettato di Fonseca stesso: "Milan, la malattia è la presunzione".

Nell'occhiello si legge: "Fonseca non arretra, anzi rincara la dose: 'Dico sempre la verità. Possiamo sbagliare tecnicamente o tatticamente, non nell'atteggiamento". E quindi nel sottotitolo viene aggiunto: "'Certi avversari li affrontiamo così, a volte: non va bene': Theo Hernandez e Calabria in panchina". In campo spazio ai giovani di Milan Futuro: in particolare giocheranno dal primo minuto Alex Jimenez, proprio al posto del terzino francese, e Mattia Liberali che agirà da treuqartista in un momento in cui i titolari e riserve del ruolo sono tutti fermi ai box.