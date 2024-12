Tuttosport con le parole di Fonseca: "Dobbiamo essere ambiziosi"

Nessuna conferenza stampa per Paulo Fonseca alla vigilia della partita con il Sassuolo che il Milan giocherà questa sera a San Siro alle ore 21 ed è valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico portoghese ha parlato però ai microfoni di Milan Tv e ha espresso i suoi pensieri sulla gara di questa sera, ponendo l'accento sulla volontà della squadra di voler andare in fondo nella competizione che non ha regalato grandi gioie negli ultimi decenni.

Tuttosport stamattina titola direttamente con le parole del mister: "Noi siamo il Milan, dobbiamo essere ambiziosi. Il club non vincer questo trofeo da tanto tempo". E poi nel sottotitolo l'elogio agli avversari di giornata che sa anche di monito alla sua squadra nella speranza che l'impegno non venga preso sotto gamba: "Per me il Sassuolo non è una squadra di Serie B: ha molti giocatori da A, non solo Berardi". Poi il messaggio anche per Edoardo Bove che Fonseca fece esordire in A con la maglia della Roma: "Mi è spiaciuto tanto: gli auguro di recuperare presto".