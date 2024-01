Tuttosport conferma: "Krunic, 4 milioni non bastano"

Rade Krunic è in uscita dal Milan. Se nelle ultime settimane, in cui il bosniaco non ha giocato per scelta tecnica e poi per indisposizione fisica, erano solo suggestioni, oggi si parla di solide realtà. In conferenza stampa Stefano Pioli è stato molto chiaro: "La realtà è che in questo momento è meglio, per lui e per noi, che stia cercando un'altra squadra. Ma non è assolutamente vero che Krunic si è fatto fuori da solo. Sono io che ho fatto delle scelte perché ho visto che il suo rendimento non era più quello di prima".

Le strade di Krunic e del Diavolo sono destinate a separarsi. Sulle tracce del calciatore bosniaco c'è, come quest'estate, il Fenerbahce ma l'offerta fatta pervenire ai piani alti di via Aldo Rossi non è ancora sufficiente. Come suggerisce Tuttosport - che conferma l'indiscrezione di MilanNews.it - che titola così stamattina: "Krunic, 4 milioni non bastano". Il Milan non si vuole far "ricattare" dal club turco che cerca di fare leva sul fatto che il centrocampista non stia giocando: o l'offerta viene alzata o Krunic rimarrebbe a Milano da scontento.