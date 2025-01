Tuttosport conferma: "Rashford, uomo Milan. Okafor a Lipsia: fatto!"

Il calciomercato del Milan in queste ore sta ruotando e gravitando attorno a due nomi principalmente, uno in entrata e uno in uscita. Nel primo caso si parla di Marcus Rashford, attaccante 27enne del Manchester United che è fuori dai piani dei Red Devils e sarebbe pronto a trasferirsi in rossonero; il secondo caso, invece, riguarda lo svizzero Noah Okafor per cui il Diavolo ha raggiunto un'intesa con il Lipsia che lo acquisterà in prestito con diritto di riscatto. Questi i nomi più caldi, ma non gli unici.

Tuttosport questa mattina titola: "Rashford, uomo Milan. Okafor a Lipsia: fatto!". Nell'occhiello si entra nel merito di queste due situazioni: "L'inglese è l'obiettivo numero uno, il jolly mancante per Conceicao. Dopo i colloqui con il fratello agente, il club aspetta di discutere al ribasso il suo ingaggio. Intanto è stato trovato l'accordo con i tedeschi per l'attaccante svizzero: prestito con diritto di riscatto. Oggi le visite". Nel sottotitolo ci si concentra anche su un possibile altro colpo, a centrocampo: "Ricci resta il sogno per il centrocampo, ma il Torino non vuole cederlo a gennaio. Si guarda allora a Bondo del Monza e Belahyane del Verona". In uscita invece c'è anche Luka Jovic.