Confermati i rumors su Adli del Tolosa. Come riporta Tuttosport, il club francese valuta il ragazzo non meno di 12 milioni: c'è margine di trattativa, ma il Milan non è l'unico club interessato al miglior giocatore della Ligue 2. Sul classe 2000, infatti, hanno messo gli occhi anche diverse società della Bundesliga.