Tuttosport: "Delusione Milan Futuro. Il progetto è da rivedere"

Tuttosport titola così questa mattina: "Delusione Milan Futuro. Il progetto è da rivedere". La scorsa estate il progetto della seconda squadra rossonera era stato presentato con grande entusiasmo da Zlatan Ibrahimovic e da tutto il club di via Aldo Rossi, ma purtroppo finora le cose non stanno andando come tutti si aspettavano.

Gli errori commessi sono stati diversi come il mercato estivo sbagliato e al momento è servito a ben poco anche il cambio in panchina dove Massimo Oddo ha presto il posto di Daniele Bonera. Attualmente il Milan Futuro è ultimo in classifica nel Girone B della Serie C e rischia fortemente la retrocessione in Serie D.

Questi i prossimi impegni dei rossoneri di Oddo nel mese di marzo:

32ª giornata, Milan Futuro-Pontedera, sabato 15 marzo alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)

33ª giornata, Arezzo-Milan Futuro, sabato 22 marzo alle 19.30 (Sky/NOW) - Stadio Città di Arezzo

34ª giornata, Milan Futuro-Campobasso, sabato 29 marzo alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)