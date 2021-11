Tuttosport - Difesa da blindare: Pioli e il suo staff riflettono a Milanello

Sono state ore di riflessione, per Pioli e il suo staff, in merito alla tenuta difensiva della squadra. Lo scrive Tuttosport, che si sofferma sul momento del Milan dopo le ultime due sconfitte in campionato. Sono stati analizzati i perché di certi gol subiti - riferisce il quotidiano - e anche oggi ci sarà un lavoro importante su questi dettagli. Il ritorno della coppia Kjaer-Tomori certamente darà una mano a Pioli. Il Milan deve rimettere a posto le falle e provare a fare una serie di partite senza subire gol.