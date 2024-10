Tuttosport e le parole di Fonseca: "La vittoria dell'unità"

Per molti l'esclusione di Rafael Leao ieri sera potrebbe aver nascosto una motivazione ben più profonda, non solo tecnica, ma nell'immediato post partita di San Siro Paulo Fonseca ha invece svelato che il numero 10 del Milan ha semplicemente accettato la decisione, conscio che ci saranno altre occasioni a disposizione per dimostrare tutto il suo vero valore.

Scrive Tuttosport questa mattina, riprendendo le parole di ieri dell'allenatore portoghese, è che quella contro i friulani è stata "La vittoria dell'unità", perché tutti insieme, nessuno escluso, sacrificandosi, hanno lavorato per un unico obiettivo, poi raggiunto: la vittoria.