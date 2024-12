Tuttosport e le prime parole di Conceiçao: "Il Milan è una big mondiale. Vi voglio all'altezza"

L'edizione odierna di Tuttosport apre questa mattina in prima pagina con le parole di Sergio Conceiçao che ieri è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Milan dopo l'esonero di Paulo Fonseca: "Il Milan è una big mondiale. Vi voglio all'altezza". Il tecnico portoghese è sbarcato ieri pomeriggio in Italia si è recato subito a Milanello per incontrare la squadra e guidare il primo allenamento davanti alla dirigenza milanista al gran completo (presenti Furlani, Moncada e Ibrahimovic).

Queste le prime parole di Conceiçao a Milan TV: "Sono orgoglioso di questa avventura. L'emozione è momentanea perché dobbiamo lavorare. Dobbiamo avere cuore caldo e testa fresca per lavorare al massimo e riuscire a vincere le partite: è quello che vogliamo noi. Rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo essere all'altezza".