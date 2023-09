Tuttosport elogia Fikayo Tomori: "Torna ministro della difesa"

vedi letture

Tra i protagonisti della vittoria di Cagliari, tra le fila del Milan, anche il difensore inglese Fikayo Tomori. Il numero 23 rossonero non solo ha segnato il gol del sorpasso sui sardi ma si è resto protagonista anche di una buona prova difensiva su Zito Luvumbo, letteralmente scatenato nel pomeriggio di ieri. Tuttosport allora ha titolato: "Tomori torna ministro della difesa". Dopo prestazioni altalenanti l'anno scorso e qualche singhiozzo in avvio di stagione, Tomori da dopo la squalifica in poi non ha sbagliato una partita.