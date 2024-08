Tuttosport: "Emerson Royal ai dettagli. Fofana, è dura"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Emerson Royal ai dettagli. Fofana, è dura". E' in dirittura d'arrivo la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal. Ci sono da sistemare gli ultimissimi dettagli, poi il terzino destro brasiliano, che si giocherà la maglia da titolare con Davide Calabria, potrà sbarcare a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

I rossoneri sono poi al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Da tempo il primo nome della lista è quello di Youssouf Fofana, ma il Monaco non abbassa le sue pretese (vuole sempre 35 milioni di euro nonostante il giocatore sia in scadenza nel 2025). A complicare tutto c'è stato poi l'inserimento del Manchester United che è piombato sul francese.