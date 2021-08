Tuttosport esalta Giroud: "Il francese subito leader"

"Il francese subito leader". Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando di Olivier Giroud. "Determinato in campo - si legge a pagina 24 - simpatico fuori: si è già capito che non sarà solamente il vice Ibrahimovic. A Milanello la sua serietà negli allenamenti è stata una piacevole sorpresa per tutti i compagni e lo staff. I tifosi, invece, conquistati da un video su TikTok nel quale Olivier prova a parlare in dialetto milanese".