"EuroMilan, l'ultima chiamata": titola così questa mattina Tuttosport in vista del match di stasera dei rossoneri contro il Porto. Se la squadra di Pioli, ancora ferma a zero punti in classifica, vuole continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League, dovrà battere a tutti i costi i portoghesi questa sera a San Siro.