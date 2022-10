Tuttosport fa il mercato: "Con Ziyech e Broja il Milan va oltre Leao"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si torna a parlare di mercato sulle pagine di Tuttosport questa mattina. Il titolo recita: "Con Ziyech e Broja il Milan va oltre Leao". Secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese il Milan sarebbe ancora sulle tracce del calciatore marocchino del Chelsea, già sondato in estate, e potrebbe tentare un nuovo affondo in gennaio dal momento che il giocatore è ai margini del progetto a Londra. In più i rossoneri avrebbero in mente di operare un grande colpo in attacco per la prossima estate considerando l'incognita Ibra e un Giroud non più giovanissimo. Sempre dagli eurorivali di Champions, il club campione d'italia potrebbe andare a pescare Armando Broja, attaccante albanese 21enne anche lui in passato avvicinato al Milan, che al momento non trova spazio con Aubameyang e Havertz.