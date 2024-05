Tuttosport - Feyenoord interessato a Simic. Ha il contratto in scadenza con il Milan il prossimo anno e c’è stallo sulle cifre per il rinnovo

Jan-Carlo Simic ha giocato una buona stagione con la Primavera e ha collezionato anche alcune presenze in prima squadra, segnando anche un gol nella gara di esordio. Il serbo ha così attirato l'attenzione del Feyenoord che è molto interessato a lui e vorrebbe sfruttare lo stallo che si è creato tra il Milan e il giocatore per il rinnovo.

Il giovane difensore centrale rossonero ha il contratto con il club di via Aldo Rossi in scadenza il prossimo anno e, come riporta Tuttosport, per ora non c'è accordo sulle cifre per il suo prolungamento. L'interesse del Feyenoord è concreto, con gli olandesi che sono pronti a dargli fin da subito una chance importante in prima squadra.