Tuttosport: "Ibra, abbraccio Milan"

Ibrahimovic è arrivato a Milano in tarda serata ed è pronto a riabbracciare nuovamente il suo amato Milan. Che lo ha accontentato su tutto, sottolinea Tuttosport. In primis sullo stipendio (guadagnerà 7 milioni di euro per un anno). L’obiettivo di Zlatan è riportare il club nell’Europa che conta. Fin qui c’è sempre riuscito. Dai tempi dell’Ajax in poi, infatti, lo svedese ha permesso a tutte le sue squadre di poter giocare la Champions League.