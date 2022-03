Tuttosport: "Il ballo dei prestiti: Maldini è già in azione"

MilanNews.it

"Il ballo dei prestiti: Maldini è già in azione": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che in via Aldo Rossi sono già al lavoro per valutare cosa fare con i tanti giocatori in prestito. Florenzi va verso il riscatto, mentre resta per ora ancora incerto il futuro in rossonero sia di Messias che di Bakayoko. Il Diavolo proverà a parlare con il Real Madrid del futuro di Brahim Diaz. Per quanto riguarda quei giocatori di proprietà del Milan che sono in prestito in altre squadre, dal Torino tornerà Pobega, Hauge resterà invece all'Eintracht Francoforte (l'obbligo di riscatto scatterà quando ci sarà la salvezza matematica). Da capire infine quale sarà il futuro di Caldara, attualmente in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro al Venezia.