Tuttosport: "Il Chelsea li scarta, il Milan li rivaluta"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Il Chelsea li scarta, il Milan li rivaluta". Stefano Pioli ha saputo valorizzare in questi anni diversi giocatori che erano finiti ai margini nella squadra inglese: il primo è stato Fikayo Tomori, poi è toccato ad Olivier Giroud e infine sono arrivati Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, diventati già due giocatori importanti per il Diavolo.