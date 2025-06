Tuttosport: " Il fallimento ha il volto di Walker". L'inglese non sarà riscattato dal City

L'edizione odierna di Tuttosport in edicola oggi titola così: "Il fallimento ha il volto di Walker". Arrivato a gennaio con grandi aspettative, il difensore inglese non ha avuto l'impatto che tutti pensavano e ora tutto lascia pensare che il suo futuro sarà lontano dal Milan che non dovrebbe esercitare l'opzione di acquisto fissata a 5 milioni di euro.

Oggi il futuro di Kyle Walker è ancora tutto da scrivere, l'unica certezza è che, come confermato da Pep Guardiola, non sarà al Mondiale per Club con il Manchester City. Neanche lo stesso calciatore pare avere le idee molto chiare. Intervistato prima del Gran Premio di Formula Uno a Barcellona, l'inglese ha risposto così ad una domanda sull'eventuale permanenza al Milan: "Sì, sì, forse".