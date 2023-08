Tuttosport - Il Fenerbahçe su Krunic, ma per il Milan non è sul mercato. A meno che...

Il Fenerbahçe è in pressing e ha presentato un'importante offerta economica a Rade Krunic. Per il Milan, come spiega stamattina Tuttosport, il centrocampista bosniaco, che è uno dei fedelissimi di Stefano Pioli, non è sul mercato, ma le cose potrebbero cambiare nel caso in cui dovesse essere il giocatore a chiedere di andare via. In caso di cessione dell'ex Empoli, i rossoneri potrebbero andare su Nico Dominguez del Bologna (oltre a prendere un altro centrocampista).