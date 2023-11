Tuttosport: "Il Milan è la tua Formula 1. Ecco cosa ti dà Ibra in più"

vedi letture

"Il Milan è la tua Formula 1. Ecco cosa ti dà Ibra in più": titola così questa mattina Tuttosport in merito al ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, ospite al box Ferrari in occasione del Gran Premio a Las Vegas, ha dichiarato: "A quando l’annuncio con il Milan? Vediamo, vediamo...

Parliamo, parliamo...". L'annuncio ufficiale per ora non c'è ancora stato, ma potrebbe arrivare in occasione del match di Champions League contro il Borussia Dortmud, quando è atteso a Milano anche Gerry Cardinale. Come “consigliere speciale” del numero uno di RedBird, Ibra può agevolare il lavoro di Stefano Pioli, incidere sul mercato e veicolare le scelte dei giocatori.