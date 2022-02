Tuttosport - Il progetto Milan cresce: la scelta di Kessie è solo economica

Frank Kessie ha ormai deciso di lasciare il Milan da svincolato. Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, il centrocampista ivoriano ha fatto una scelta prettamente economica. Il Milan ha un progetto chiaro, che migliora ogni anno. I rossoneri vogliono tornare a vincere e in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, ci sono buone possibilità di farlo. Tutto questo, però, sembra non importare più a Kessie, il quale, come detto, ha scelto di andar via.