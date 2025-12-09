Tuttosport in apertura: "Entra Pulisic: Milan 1°. La febbre viene al Toro"

In merito al successo di ieri sera del Diavolo sul campo del Torino, l'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina questa mattina: "Entra Pulisic: Milan 1°. La febbre viene al Toro". I granata, dopo essere stati avanti di due gol (Vlasic su rigore e Zapata), si sono fatti rimontare dai rossoneri che prima hanno accorciato le distanze con un gran gol di Rabiot e poi nella ripresa hanno raggiunto e superato la squadra di Baroni grazie ad una doppietta di Pulisic, che è stato più forte anche della febbre che lo ha colpito nelle scorse ore. Con questa vittoria, il Milan è tornato primo in classifica (a pari punti con il Napoli).

Questo il tabellino di Torino-Milan 2-3, gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

TORINO-MILAN 2-3

Marcatori: 10' pt Vlasic su rigore (T), 17' pt Zapata (T), 24' pt Rabiot (M), 22' st, 32' st Pulisic (M)

LE FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze (33' st Masina), Maripan, Coco; Pedersen (39' st Nkounkou), Anjorin (14' st Casadei), Asllani, Lazaro (39' st Ngonge); Vlasic; Zapata, Che Adams (39' st Aboukhlal). A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Simeone, Dembelé, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (43' st Estupinan), Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (21' st Pulisic); Nkunku, Leao (31' pt Ricci). A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Chiffi della sezione di Padova

Ammoniti: 19' pt Maignan (M), 8' st Lazaro (T), 11' st Anjorin (T)

Recupero: 4' 1T, 5' 2T