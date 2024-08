Tuttosport in apertura: "Gioia Lukaku. Abraham vede il Milan"

Romelu Lukaku potrebbe non essere l'unica prima punta che cambierà casacca in Serie A. Questa di oggi, infatti, dovrebbe e potrebbe essere la giornata di Tammy Abraham al Milan, visto che il Diavolo e la Roma si sono date appuntamento questa mattina per trovare continuare a trattare con l'intento di trovare un accordo definitivo per il trasferimento in rossonero dell'attaccante inglese.

Nell'operazione rientrerà anche il cartellino di Alexis Saelemaekers, usato come pedina di scambio dalla dirigenza rossonera per abbassare le pretese economiche di quella giallorossa, partita da una valutazione di 22,5 milioni di euro per il cartellino del suo giocatore.

Di questa trattativa ne ha parlato anche in apertura questa mattina Tuttosport, che nel suo taglio medio ha titolato: "Gioia Lukaku. Abraham vede il Milan", aggiungendo anche che "Saelemaekers alla Roma".