Tuttosport in apertura: "Hojlund per la linea verde Milan"

La pausa per le nazionali lascia spazio nuovamente a riflessioni di mercato. Tuttosport, questa mattina in edicola, ha lanciato una indiscrezione di calciomercato sul Milan, titolando: "Hojlund per la linea verde Milan". Rasmus Hojlund, classe 2003 danese arrivato quest'anno all'Atalanta, potrebbe essere nel mirino di Maldini che, dal canto suo, avrebbe avuto l'ok per un investimento in attacco. L'alternativa, si legge nel sottotitolo, è il ghanese dell'Ajax Kudus.