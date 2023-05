Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio in taglio basso anche per il mercato del Diavolo: "Il Milan vuole riprendersi El Shaarawy". L'attaccante è in scadenza con la Roma e per ora non c'è stata ancora una proposta di rinnovo. Così i rossoneri stanno valutando un suo possibile ritorno a Milanello a costo zero per fare l'alternativa a sinistra a Rafael Leao.