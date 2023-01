Tuttosport in apertura: "Milan e Inter, trappole verso la Supercoppa"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha titolato nella sua prima pagina, in taglio basso centrale, sulle due milanesi: "Milan e Inter, trappole verso la Supercoppa". Le due squadre cugine si affronteranno mercoledì in Arabia Saudita per la conquista della Supercoppa Italiana ma prima, quest'oggi, dovranno affrontare il campionato in cui entrambe non possono davvero più sbagliare. Il Milan scenderà in campo alle 18 a Lecce, mentre l'Inter ospiterà a San Siro alle 20.45 il Verona.