Tuttosport in apertura sulla corsa Champions: "Caccia all'oro: 60 milioni"

"Caccia all'oro: 60 milioni" scrive Tuttosport in apertura sulla corsa Champions. Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio: 5 squadre in 7 punti per 3 posti Champions (uno è già dell'Inter, la Lazio deve recuperare una gara). Volata da brividi nelle 5 giornate finali: in ballo soldi fondamentali per programmare il futuro. Il check-up delle squadre, il calendario, le strategie e le combinazioni possibili.