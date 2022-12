Tuttosport in prima pagina: "Agente o dirigente: Ibra prepara il futuro"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna di Tutosport c'è spazio anche per Zlatan Ibrahimovic e il suo futuro con questo titolo: "Agente o dirigente: Ibra prepara il futuro". In attesa di tornare in campo dopo l'operazione al ginocchio di maggio (punta a rientrare a metà febbraio per gli ottavi di Champions League), lo svedese sta iniziando a pensare anche a cosa fare una volta abbandonato il calcio giocato. Le strade sono due: o entrerà nel Team Raiola oppure potrebbe restare al Milan come dirigente.