Tuttosport in prima pagina: "Ahi Maignan: niente Chelsea e Juve"

Brutta tegola in casa Milan, che dopo gli stop di Theo e Tonali, deve far fronte anche a quello di Maignan, che sembra più grave almeno per le tempistiche. L'edizione odierna di Tuttosport infatti titola così questa mattina: "Ahi Maignan: niente Chelsea e Juve". In attesa di esami e comunicazioni ufficiali, la sensazione è che il portierone del Milan dovrà stare lontano dal campo per circa un mese: per lui a rischio, se non definitivamente saltate, le partite contro il Chelsea e quella contro la Juventus.