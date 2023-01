Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"C'era una volta il Milan": è il titolo di oggi in prima pagina di Tuttosport. Contro la Lazio altro tracollo dopo quello in Supercoppa, vittoria per 4-0 della formazione di Sarri su quella di Pioli. Napoli a +12, la crisi rossonera è aperta.