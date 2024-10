Tuttosport in prima pagina: "Fonseca si gioca già l'Europa e con Theo torna anche Leao"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina sul Milan che stasera sarà impegnato a San Siro contro il Club Brugge: "Fonseca si gioca già l'Europa e con Theo torna anche Leao". Dopo due sconfitte nelle prime due giornate di Champions League contro Liverpool e Bayer Leverkusen, i rossoneri devono vincere a tutti i costi stasera contro i belgi.

Ieri in conferenza stampa, il tecnico portoghese ha annunciato la formazione titolare di questa sera, della quale fanno parte anche Theo Hernandez e Rafael Leao, finiti nel mirino delle critiche dopo alcuni atteggiamenti nelle scorse settimane che non sono piaciuti a nessuno. Il pugno duro di Fonseca nel match di campionato contro l'Udinese è servito, ma ora lui e il Milan hanno bisogno di ritrovare in fretta la "Theao".