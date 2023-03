Tuttosport in prima pagina: "Ibra cerca il gol più 'vecchio'"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport, c'è spazio anche per il Milan che stasera affronterà la Salernitana a San Siro: "Ibra cerca il gol più 'vecchio'". Lo svedese partirà inizialmente dalla panchina, ma ha grande voglia di giocare e di tornare finalmente a segnare dopo 14 mesi. Se dovesse andare in gol, Zlatan diventerebbe il marcatore più anziano non solo in Serie A, ma anche nei cinque maggiori campionato europei.